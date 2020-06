Campania, Consiglio Regionale approva legge sostegno spettacolo e cinema

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato un testo di legge contenente “misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020”. Il provvedimento, proposto dalla giunta regionale, consentira’ una deroga alla programmazione relativa ai finanziamenti riservati al comparto.

“Sara’ possibile dare un ulteriore sostegno economico al settore – ha commentato la presidente del Consiglio regionale Rosa D’Amelio -. Lo spettacolo, cosi’ come il settore del turismo, entrambi particolarmente colpiti dall’emergenza Covid, hanno bisogno di interventi a livello nazionale, ma la Regione, con il piano socio-economico e’ gia’ intervenuta per dare un sostegno importante a categorie di lavoratori che vivono una situazione drammatica”. Per favorire un turismo di prossimita’, il Consiglio ha approvato anche una legge contenente “norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilita’ minore”.