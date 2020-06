Aversa, il vicesindaco Zoccola: “In Calabria farò il consigliere via streaming”

Benedetto Zoccola, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Aversa (Caserta), ora è anche un nuovo consigliere comunale della città di San Luca, in Calabria, subentrando a Carlo Tansi che si è dimesso motivi di salute. Nel paese reggino, da un decennio senza un’amministrazione, aggiogato alla ‘ndrangheta, lo scorso anno Zoccola, originario di Mondragone, si candidò nella lista capeggiata dal giornalista Klaus Davi. Zoccola ha ribadito che non intende lasciare la carica al comune di Aversa e di volere, nel contempo, partecipare via web alle attività politiche del piccolo centro calabrese.

Dichiarazioni che portano il Movimento 5 Stelle aversano a dichiarare: “Ma per l’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, la carica di assessore esterno è incompatibile con quella di consigliere di un altro comune. Per cui, per il vicesindaco di Aversa, è giunta l’ora della scelta”. “Anche se lo conosco da poco, il dottor Zoccola si è sempre distinto per la sua correttezza intellettuale, le sue azioni sempre rivolte alla giustizia sociale e al miglioramento della vita cittadina. D’altronde il suo noto impegno nelle istituzioni contro la malavita organizzata parla da solo”, afferma il deputato pentastellato Nicola Grimaldi.

“Il lavoro dell’assessore ai Lavori pubblici – si legge ancora nella nota dei 5Stelle – è stato molto apprezzato nella città di Aversa e Benedetto Zoccola è sicuramente un elemento cardine dell’attuale amministrazione, ma già da qualche tempo circolano voci di una mancata sintonia tra lui e il sindaco Golia. Pare che diversi appelli del vicesindaco siano rimasti inascoltati dal sindaco e questo alimenterebbe il pensiero che Zoccola sia propenso ad accettare il nuovo incarico di consigliere a San Luca”. “Ho lavorato in diverse occasioni con l’assessore Zoccola” dice il consigliere comunale del M5S Roberto Romano “e posso affermare che è una persona molto disponibile, seria e capace. Se decidesse di lasciare Aversa sarebbe una grave perdita per questa amministrazione già traballante. Ora attendiamo la decisione ufficiale del dottor Zoccola, che potrebbe avere una forte ripercussione sull’amministrazione di Aversa, già attraversata da dissidi interni, prove di forza nella stessa maggioranza e con tante difficoltà da far pensare ad un futuro non molto roseo per il sindaco Golia”.

Ma a rassicurare tutti è lo stesso vicesindaco Zoccola: “A San Luca parteciperò ai Consigli comunali in videoconferenza. Tra l’altro, San Luca ha una popolazione di 3mila abitanti e vengono svolti pochissimi Consigli. Il mio impegno resta ad Aversa dove a breve ho pensato di trasferirmi, così non sarò più uno ‘straniero’! Con il sindaco un ottimo rapporto di stima e collaborazione come i fatti dimostrano”.