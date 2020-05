Gricignano, nuovo caso di coronavirus: è un bambino di 8 anni asintomatico

Si registra a Gricignano l’unico caso di Covid-19 accertato nel Casertano durante la giornata del 19 maggio. E’ il decimo contagio dall’inizio dell’emergenza, l’unico attualmente positivo, mentre tutti gli altri sono stati dichiarati guariti. Si tratta di un bambino di 8 anni di recente rientrato dal Nord Italia, dove ha contratto il virus. “Sta bene, è asintomatico ed è seguito dalle autorità sanitarie. Intanto, i suoi familiari sono in quarantena”, fa sapere il sindaco Vincenzo Santagata.

In provincia si registrano anche due guariti, a San Marco Evangelista, dove, pertanto, si “azzerano” i positivi. Sono 60 attualmente i pazienti positivi al coronavirus sul territorio provinciale, per un totale di 448 registrati dal primo giorno dell’emergenza. 1255 persone in quarantena e 3926 in autoisolamento. In tutta la Campania, invece, il totale dei positivi finora registrato è di 4.707, su 147.225 tamponi. Di questi 2790 guariti (2571 totalmente guariti e 219 clinicamente guariti) e 399 deceduti. Il dettaglio per provincia: Napoli: 2.576 (di cui 977 Napoli Città e 1599 Napoli provincia); Salerno 675; Avellino 526; Caserta 448; Benevento 200. Altri 282 sono in fase di verifica da parte dell’Asl.