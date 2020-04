Carmine Iniziato canta sulle note di Armstrong un inno alla speranza contro il coronavirus

“Il mondo ce la farà”. Il giovane cantautore aversano Carmine Iniziato si è lasciato trasportare dalla voce di Louis Armstrong e sulla melodia di “What a Wonderful World” anima e cuore hanno costruito il testo, un inno alla vita, un grido d’amore e di speranza in questo momento buio che attraversa il mondo. “E’ stata un’ispirazione – racconta Carmine – a cui ho sentito il bisogno di rispondere, il testo è una dedica a chi ha un parente lontano, è un ringraziamento per tutti coloro che stanno lavorando incessantemente al bene degli altri, ed io spero che il mondo ce la farà”.

26 anni, Carmine, come suo padre, fin da bambino prova un amore sconfinato per la musica. Fiero delle sue origini ha sempre amato le melodie, gli odori e l’arte che vigeva nella sua terra, a Campania. Amore nato indubbiamente dalla presenza di numerosi artisti che hanno reso nobile quel territorio, da Totò a Renato Carosone, fino a Pino Daniele. Ama la vera musica napoletana e adora la grande musica italiana. All’età di 9 anni debutta in termini scolastici come “Spugna” nel musical “Peter Pan”. Successivamente sarà Pulcinella in “Pinocchio” e Monsignore in “Sister act” Oltre alle varie rappresentazioni canore svolte all’interno dell’istituto comprensivo “Domenico Cimarosa” di Aversa.

A 13 anni si esibisce per la prima volta in uno spettacolo canoro nel Teatro Cimarosa della città normanna. Successivamente inizia a studiare pianoforte nell'associazione musicale "J.S.Bach" di Aversa con maestro Aldo Fedele. Nel 2014 inizia a scrivere le sue prime canzoni (mai pubblicate) per assenza di edizione musicale. Nel 2016 inizia a collaborare con la compagnia teatrale "Ansiteatro" di Aversa reduce da numerosi successi come autore di testi musicali inediti e addetto alla scenografia.