Lusciano, Esposito: “Al via richieste bonus per didattica a distanza e baby sitter”

Lusciano (Caserta) – “Su tutti i siti internet dei Comuni dell’Ambito C07 è stata disposta la pubblicazione del Decreto della Giunta Regionale della Campania numero 198 del 17/04/2020 su “Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza – Covid 19” e il relativo avviso pubblico”. Così Nicola Esposito, sindaco di Lusciano, comune capofila dell’Ambito C07 anticipa la massima diffusione che, d’intesa con i dieci colleghi primi cittadini, è stata avviata per la conoscenza delle disposizioni regionali.

L’Ambito C07 è composto dai seguenti comuni: Lusciano (capofila), Parete, Trentola Ducenta, San Marcellino, San Cipriano D’ Aversa, Frignano, Casal di Principe, Casapesenna, Villa di Briano e Villa Literno. L’esigenza dovuta alla diffusione del Covid 19 ha fatto sì che il Governo nazionale e la Giunta regionale della Campania adottassero provvedimenti che impattano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini e comportano una riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura rivolti ai minori.

“L’avviso pubblico è finalizzato alla richiesta del bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio educativi e/o per le spese relative ai servizi di baby sitting – spiega il coordinatore dell’Ambito C07 Ernesto Di Mattia – Un ulteriore supporto alle persone in difficoltà, che è giusto che abbia la massima diffusione, al fine di garantire una capillare partecipazione. L’Ambito C07, su input del coordinamento istituzionale, ha anche concluso la presentazione del Piano Sociale di Zona III PSR 3 anno”.

“La misura straordinaria della Regione Campania, rivolta a coloro che hanno figli al di sotto dei quindici anni, è finalizzata alla richiesta del bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio educativi e/o per le spese relative ai servizi di baby sitting. In questo particolare momento, che vede gli studenti a casa, alle prese con la didattica a distanza diventa un aiuto concreto”, conclude l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lusciano Maria Consiglia Conte. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it dal 27 aprile al 7 maggio 2020.