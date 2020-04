Coronavirus e crisi del commercio in Campania: diretta Pupia con Grimaldi e Zinzi

Coronavirus e crisi del commercio in Campania. In diretta sulla pagina Facebook di Pupia è andato in onda un dibattito con il deputato del Movimento 5 Stelle, Nicola Grimaldi e il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, con il contributo dell’imprenditore aversano Raffaele Mele, del bar pasticceria “Blue Moon”, rappresentante del Comitato composto da titolari e gestori di pasticcerie, pizzerie, bar e ristoranti di Aversa e dell’Agro Aversano sulle ultime disposizioni riguardanti le riaperture parziali e il delivery (consegna a domicilio). Conduce Antonio Taglialatela, direttore di Pupia.tv – IN ALTO IL VIDEO