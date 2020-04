Coronavirus, anche a Caserta un ospedale modulare

E’ partita a Caserta la realizzazione dell’ospedale Covid-19, che sarà ubicato nel parcheggio dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano; la struttura sarà dedicata alla terapia intensiva dei pazienti affetti da Coronavirus, consentendo, così, di alleggerire la pressione sull’ospedale casertano.

“Sono appena arrivati i primi tir con i moduli per l’allestimento dell’ospedale Covid-19”, annuncia il sindaco Carlo Marino. “Si tratta di un progetto ambizioso, un intervento necessario per la tutela della salute di tutti. Un grazie alla Regione Campania e ai vertici dell’Azienda Ospedaliera”. IN ALTO IL VIDEO