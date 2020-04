Abusi sessuali sulla nipotina di 10 anni: arrestato “orco” nel Casertano

Avrebbe abusato della nipotina, mostrandole anche materiale pedopornografico. Con l’accusa di violenza sessuale i carabinieri di Carinola stamani hanno condotto in carcere il 67enne C.S., del posto. Il provvedimento restrittivo nasce da una segnalazione fatta ai militari dalla mamma della bambina. Dall’attività d’indagine, basata sull’escussione in modalità “protetta” della minorenne, è emerso che l’indagato, fin dall’estate del 2018, aveva posto in essere, in tempi diversi, una serie di comportamenti che costringevano la nipote – che all’epoca dei fatti aveva 10 anni – a subire atti sessuali, mostrandole, inoltre, materiale pornografico al fine di indurla continuamente a subire le violenze.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere, considerando i gravi indizi di colpevolezza emersi anche dal sequestro di strumenti informatici che davano prova della presenza di materiale pedopornografico, inoltrava immediata richiesta di ordinanza cautelare al giudice per le indagini preliminari che, condividendo appieno il quadro indiziario, disponeva la custodia cautelare in carcere per l’uomo, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.