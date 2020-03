Marcianise, settimo caso a di positività al coronavirus

Marcianise (Caserta) – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ufficialmente la positività al Covid-19 di un tampone effettuato a carico di una giovane cittadina di Marcianise, per la quale già sono state adottate le misure cautelari previste dai protocolli governativi e tutti coloro che hanno avuto contatto con la giovane paziente sono stati posti in quarantena obbligatoria e sotto osservazione.

Si ritiene opportuno evidenziare ancora una volta quanto sia importante, in questa fase dell’evoluzione del contagio, che ognuno continui a comportarsi responsabilmente e, pertanto, si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali in tema di mobilità delle persone, evitando di uscire dal proprio domicilio se non per motivi di assoluta necessità.

Ugualmente si ricorda che è necessario rispettare con rigore quanto prescritto in materia di mantenimento delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento, poiché l’unico mezzo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.