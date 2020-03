Gricignano, un quarto caso di positività al coronavirus: è un 45enne

Gricignano (Caserta) – Quarto caso positivo al coronavirus al Covid-19 a Gricignano. Lo annuncia il sindaco Vincenzo Santagata. Si tratta di una persona di 45 anni che abita a Gricignano ma che sostanzialmente vive e lavora in un altro comune.

“L’ho contattato, mi ha comunicato che ha solo un po’ di febbre e mal di gola, quindi in linea col quadro clinico degli altri positivi”, fa sapere il primo cittadino, per il quale, in considerazione dell’arrivo del cosiddetto “picco” in Campania, potrebbero verificarsi altri casi positivi. A tal proposito, Santagata, mentre le forze dell’ordine stanno controllando il territorio per verificare il rispetto delle prescrizioni impartite dal Governo centrale e dalla Regione Campania, rinnova l’invito a restare a casa e limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità consentiti.

Il quarto caso del 45enne si aggiunge al primo caso relativo ad un uomo di 46 anni, infermiere, e ai successivi due riguardanti un 50enne e un suo familiare. IN ALTO IL VIDEO