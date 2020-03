Coronavirus, aumentano contagi nel Casertano: due i morti

Aumentano i contagi da coronavirus Covid-19 in provincia di Caserta, che registra anche i primi due morti in Campania: un 47enne di Mondragone, già affetto da gravi patologie, e una 80enne di San Prisco. Ieri sera è giunta la conferma di altri due tamponi positivi a Santa Maria Capua Vetere, che porta a quattro i casi nella città del foro, in attesa della conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. Si registra anche il primo caso a Parete.

Complessivamente il numero dei tamponi positivi di residenti in provincia di Caserta è di 19: 5 a Bellona, 4 a Santa Maria Capua Vetere, 2 a Mondragone (tra cui un 47enne, deceduto e risultato positivo al tampone post mortem), 2 a Caserta, 2 Sant’Arpino, uno a Casal di Principe, uno a Cesa e uno a Parete. A questi vanno aggiunti un anziano napoletano, ricoverato dal 2 marzo all’ospedale casertano di Marcianise e risultato positivo al test, ed una dipendente, di Torre Annunziata (Napoli), di un’azienda della zona industriale di Carinaro, nell’agro aversano della provincia di Caserta.

A Santa Maria Capua Vetere risultati positivi un medico, la moglie ed il figlio del secondo paziente positivo, la cui moglie è stata ricoverata al Coturno poiché ha sintomi che farebbero ipotizzare ad un possibile contagio.