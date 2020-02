Napoli, Altrimondi presenta la Settimana della Sostenibilità Europea

Napoli – Dibattiti, passeggiate ecologiche e momenti di confronto per far tornare al centro dell’azione politica le soluzioni da trovare per la riduzione di emissione di anidride carbonica nell’aria. Gli stili di vita della società saranno quindi al centro della 17esima edizione della Settimana della Sostenibilità europea, presentata nella sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

A fornire le ulteriori finalità della Settimana, che prenderà il via il prossimo 17 febbraio, per concludersi il 23, Rosario Elia, vicepresidente di Altrimondi, che ha organizzato l’evento. All’incontro sono intervenuti il consigliere regionale della Campania Antonio Marciano e Francesca Ferro, direttore di Legambiente Napoli. IN ALTO IL VIDEO