Villa Literno, spaccia hashish mentre si trova ai domiciliari: arresto bis

Villa Literno (Caserta) – I carabinieri della stazione di Villa Literno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, D.T., 48 anni, del luogo.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, durante una perquisizione in casa, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, poi sequestrati insieme a materiale da confezionamento. Il 49enne è stato così sottoposto nuovamente al regime dei domiciliari.