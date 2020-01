Coronavirus, Conte: “Primi due casi in Italia, sono turisti cinesi”

“Abbiamo due casi accertati di coronavirus in Italia”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, precisando che si tratta di turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese.

Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto che sono state già predisposte tutte le misure precauzionali: i due sono stati infatti isolati presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

Chiuso il traffico aereo da e per la Cina. La stanza dove i due soggiornavano in hotel è stata sigillata. E un pullman con a bordo turisti cinesi arrivati in Italia con lo stesso tour operator della coppia soccorso ieri in un albergo del centro della città è stato scortato dalla polizia all’ospedale Spallanzani. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti di veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia.

“Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati”, ha spiegato il premier. “Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale”. “Domani mattina ho convocato un consiglio dei ministri. Adotterremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la protezione civile”.

“L’insorgenza di casi di Coronavirus in Italia è “un fatto abbastanza normale se pensiamo alla statistica, visto che in Europa ci sono già dieci casi. Era abbastanza probabile, lo dicevano già da tempo i nostri scienziati”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza a Palazzo Chigi. “La situazione è seria ma non bisogna fare allarmismi, la situazione è totalmente sotto controllo” precisa il ministro.