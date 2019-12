Salerno, incidente in scooter: muore la giornalista Marta Naddei

Lutto nel mondo del giornalismo campano per la prematura scomparsa di Marta Naddei, 33 anni, collaboratrice del quotidiano “Le Cronache della Sera”, che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi la scorsa notte a Salerno, sul Lungomare Marconi del quartiere Torrione.

La giovane era in sella al suo scooter quando, intorno alle 3.30, in prossimità dello stabilimento balneare “Scoglio 24”, per cause ancora da accertare, è rimasta coinvolta in un violento impatto: prima è finita contro il marciapiede che costeggia la carreggiata, poi è sbalzata dalla sella e rovinata sull’asfalto. Trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in rianimazione, la cronista è spirata nel pomeriggio di oggi.

Giornalista per il quotidiano “Le Cronache”, diretto da Tommaso D’Angelo, Marta era molto nota anche nell’ambiente sportivo salernitano, essendo anche addetto stampa dell’Alma Salerno Calcio a 5. Numerosi gli attestati di cordoglio. Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli: “Marta sapeva trasmettere solo gioia ed entusiasmo. Il cordoglio che esprimo ai familiari e ai colleghi è quello di un amico che ha avuto la fortuna di conoscerla, di ridere e scherzare con lei. Cordoglio mio e di tutto l’Ordine dei Giornalisti”.

“Esprimo ai familiari, colleghi ed amici il profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte di Marta Naddei – è il messaggio, invece, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – Era una giovane giornalista di grande valore, scrupolosa e tenace nella ricerca di notizie e nel racconto documentato dei fatti. Quanto ci mancheranno la sua quotidiana presenza a Palazzo di Città, le sue domande argute, i suoi titoli geniali, i suoi articoli coraggiosi. Addio Marta: la tua giovane vita è stata un dono meraviglioso per la nostra comunità. Troveremo il modo per onorare degnamente la tua indimenticabile memoria”.

La Salernitana Femminile di Calcio a 5: “Il Presidente, i soci, le atlete e lo staff dell’Asa Salernitana Femminile Calcio a 5 esprimono il proprio dolore per la scomparsa della giornalista Marta Naddei. Alla famiglia, alla redazione di Cronache e alla società Alma Salerno Calcio a 5, nella quale ricopriva il ruolo di addetto stampa, vanno le più sentite condoglianze”. L’Associazione Giornalisti Amici Vallo di Diano: “Le più sentite condoglianze alla famiglia della giovane collega Marta Naddei di Salerno”. Condoglianze anche dalla redazione di Pupia.tv.