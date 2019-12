Folle prova d’amore: si appende ad una ringhiera e precipita dal terzo piano

Si è appeso alla ringhiera del balcone per dare prova del suo amore alla fidanzata, ma è caduto dal terzo piano, riportando fratture multiple. E’ successo nel giorno di Natale a Mantova. Protagonista del gesto, complice anche gli eccessi per i festeggiamenti, un 45enne ucraino. Quando gli agenti sono arrivati, hanno notato macchie di sangue sull’asfalto. Sono quindi saliti in casa, dove c’erano altre persone tutte sotto effetto dell’alcol.

