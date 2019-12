Calvi Risorta, 50 grammi di hashish nascosti in casa: arrestato

I carabinieri della stazione di Calvi Risorta (Caserta), in quel centro, nel corso di un servizio volto ad infrenare lo spaccio di sostanze stupefacenti, svolto unitamente a personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di C.M., 27 anni, del luogo.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, eseguita a carico dell’arrestato, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 50 grammi di hashish, abilmente occultata su di un mobile del soggiorno. Su disposizione della competente autorità giudiziaria, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.