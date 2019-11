Aversa, “Prof-DJ”: presentato al Liceo Jommelli il libro di Nicola Terzo

Aversa (Caserta) – E’ stato presentato, nell’aula magna del polo liceale ‘Niccolò Jommelli’, il libro “Prof-DJ” di Nicola Terzo. L’incontro, organizzato dalla docente di lettere Maria Rosaria Giordano, nell’ambito del progetto ‘Bibliotecando’, ha visto la partecipazione di molte classi del biennio dei diversi indirizzi liceali. Molte le domande poste dai ragazzi all’autore; il messaggio del libro è quello del ‘sano divertimento’, il “Sober Party”, una nuova tendenza che sta prendendo piede negli Stati Uniti, eventi senza stupefacenti e senza alcool: addio mal di testa il giorno dopo e rientri a casa di cui non si hanno memoria.

“La sobrietà è di moda. – ha spiegato Terzo – E questo messaggio positivo deve essere veicolato dalla scuola”. Amer Bros, nome d’arte del professore e producer che passa dal suono della campanella al sound dei suoi dischi, nel 1993 all’età di 15 anni, entra in un negozio di dischi, vivendo un’esperienza che sarà il battesimo del suo percorso artistico. Attraverso il racconto della sua vita, al mattino un insegnante tra i banchi di scuola e di notte un dj tra gli spalti, con la didattica e con la musica, vuole trasmettere ai giovani il messaggio del “sano divertimento”. Una carriera più che ventennale alle spalle: oltre duecento, tra Campania e Basso Lazio, i locali in cui Nicola, in arte Amer Bros, “detta” i dischi dei suoi registri.

Ha iniziato la sua carriera nel 2009, producendo il suo primo singolo con il famoso rapper Marcello Coleman, voce storica degli Almamegretta. Ha collaborato con Gianpiero xp di Radio Ibiza, con il brano Set me free, trasmesso da oltre cento emittenti radiofoniche. Altra produzione d’eccellenza My feelings, inserita nella compilation di Radio 105 che è si è posizionata nella classifica Fimi (Federazione Musicale Industria Italiana) diretta da Carlo Conti. Lavora come docente presso l’ipia Marconi di Giugliano in Campania, occupandosi di progetti del settore Audiovisivo come la web radio. “I nostri ragazzi – commenta la dirigente scolastica Rosa Celardo, che ha partecipato all’incontro – hanno bisogno di testimonianze positive, in grado di trasmettere i valori di una vita sana ed autentica. Il libro di Nicola Terzo va in questa direzione”.