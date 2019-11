Mondragone, lavori al Rione Crocelle: opposizione denuncia incongruenze

Mondragone (Caserta) – I consiglieri comunali di minoranza Valerio Bertolino, Achille Cennami, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa promettono di “andare fino in fondo” riguardo a quelle che ritengono “incongruenze dei lavori in via Stazione, al Rione Crocelle, che evidenziano una vera e propria superficialità progettuale”. E mentre la comunità mondragonese sta facendo sentire la propria voce, a mezzo di sottoscrizioni, esposti e raccolta firme, per l’opposizione “neanche il contestabile utilizzo di svariati ordini di servizio che preannunciano irrituali varianti alle opere, amministrativamente non contemplate e tecnicamente approssimative, non sono riuscite in a chiarire, durante l’ultima seduta consiliare, alcuni quesiti”.

Quesiti che sono: