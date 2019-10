Aversa, Luciano: “False le voci su mia adesione al movimento di Toti”

“Le ‘voci’, artatamente messe in giro e riprese anche da qualche organo di stampa, di una mia vicinanza ad una neo formazione del centrodestra varata da Giovanni Toti, governatore della Liguria, sono false e non hanno, in alcun modo, fondamento”.

Lo afferma l’ex assessore Luiciano Luciano, il quale fa sapere, intanto, di stare “lavorando, insieme a tanti amici, per l’unità e sinergia del centrodestra, vicino comunque alla Lega, alla cui costituzione, radicamento ed affermazione ad Aversa ho, in maniera significativa, contribuito, concretizzatasi nelle ultime amministrative con circa 3400 voti”.

“Certamente, – conclude Luciano – non posso condividere scelte ed atteggiamenti di ‘capetti’ territoriali che minano quanto seminato, invasivi e divisivi, che andrebbero con attenzione valutati da chi ha responsabilità apicali”.