Mondragone, precipita da un balcone: morta donna di origini inglesi

Tragedia a Mondragone, in via Bergamo, dove donna di circa trent’anni, di nazionalità inglese, trasferita da pochi mesi nella città del litorale domizio, è deceduta dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento, concesso in uso B&B, al secondo piano di una palazzina.

E’ stata ritrovata in una pozza di sangue dai carabinieri del locale nucleo operativo radiomobile: sarebbe deceduta sul colpo. Si indaga per stabilire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna pista. Intanto, la salma è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale per l’esame autoptico.