Aversa, Festival del Buon Vivere: “in scena” i sani stili di vita dal 4 al 6 ottobre

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre si terrà la prima edizione del “Festival del Buon Vivere”, promossa da Patatrac (associazione di promozione sociale), Casa del Donatore (associazione di promozione e raccolta sangue) e Liburia Felix (associazione no profit) con il patrocinio del Comune di Aversa, della Provincia di Caserta e della Regione Campania.

Un evento di animazione sociale che vedrà i cittadini riflettere ed essere coinvolti rispetto all’importanza dei sani stili di vita, considerando tutti gli ambiti di vita, dalla prevenzione all’educazione, dall’arte all’ambiente, dalla cultura allo sport. Tutto ciò è in linea con il progetto R.e.a.c.t. che persegue un’azione specifica orientata al coinvolgimento del territorio e dei cittadini per costruire la comunità educante. Le adesioni sono numerose provenienti dal mondo del terzo settore, del profit ma anche da università e stakeholders del territorio, e il programma è ricco di attività inserite in tematiche diverse nelle tre giornate.

Si parte il 4 ottobre, ore 9-13, da Casa Cimarosa con attività progetto europeo di You(th) Stand up, seminario sul rafforzamento e valorizzazione delle competenze imprenditoriali di educatori, formatori, animatori territoriali e Youth Workers e si prosegue nel pomeriggio presso la Villa comunale con attività pratiche del progetto europeo You(th) Stand up e visita guidata a cura dell’associazione Sinopia. Sarà presente l’autoemoteca di Avis per promuovere la cultura della donazione del sangue sul territorio.

Il 5 ottobre si prosegue all’Hotel del Sole con il convegno (ore 9) promosso dal dottor Roberto Prisco con l’ordine degli Odontoiatri e Pediatri su “Prevenzione e riconoscimento precoce delle melocclusioni”, mentre in Villa Comunale saranno presenti gli stand s delle associazioni partecipanti: Patatrac e Snodo Hub cittadino, Arte Donna con l’iniziativa “La merenda insieme al nonno”, Caritas Aversa, Cantiere Giovani con il percorso multisensoriale di sensibilizzazione al fenomeno dell’iperurbanizzazione, Snag, Associazione Abe, Associazione Arca (laboratorio creativo), Volontari Interforze e cittadini onlus, Progetto NoDi in Comune, Artigiani in vetrina (con laboratorio di uncinetto, bigiotteria ecc) e Retake Napoli ( con iniziative di sensibilizzazione sul riciclo e rivalutazione), Prisma (con prevenzione e informazione sulla salute psicologica e disturbi dell’apprendimento) e Farmasanitaria “Albero della vita”(con prevenzione dell’onestà infantile). Saranno presenti durante tutta la giornata Avis-Casa del Donatore, MaXo audioprotesi srl (con screening dell’udito) e unità mobile veterinaria ass.Dian Fossey con microchip per cani e gatti.

Nel pomeriggio presso Casa Cimarosa ci sarà una dimostrazione di primo soccorso promossa da Casa del Donatore (dalle 15 alle 16) a seguire conferenza Reiki e meditazione a cura dell’ass. Abe, reading sul buon vivere e incontro con la nutrizionista Maria Rosaria Amoroso a cura di Arte Donna, presentazione del progetto Diss a cura dell’associazione Campania Plus e seminario “Cultura cibo e salute: da Cimarosa ai giorni nostri” a cura di ArteDonna, Aspic e Casa del Donatore.

In Villa Comunale si continuerà con stand tenuti dalle associazioni: Prisma, Un Mondo Blu onlus, Legambiente Campania, Patatrac, Snodo Hub cittadino, Backhome, Libera Aversa e Nco, Fresca 24, Arte Donna, Maxo, Luce delle Nazioni, Aspi Campania, Nostos Teatro, Artigiani in vetrina, Giardino degli aranci. La serata continuerà in Villa Comunale con spettacoli musicali a cura di Unisound APS, Beat Music e Tiresia’s Flying, Stand Baroma. Radio ufficiale del festival City Radio Aversa con interviste a cura della Prof. Ilaria Motti. Il Festival concluderà il giorno 6 presso il Parco Pozzi con dimostrazioni sportive a cura di FPtk Karatecesa, Asd Pi Elle, G.S. Aversa Volley, Arca Atletica Aversa e Palestra Stepbystep. Vi aspettiamo tutti per questa grande festa.