Rapine in banca tra Lucca e Massa: presa banda di catanesi

Tre uomini sono stati tratti in arresto dai carabinieri poiché ritenuti gli autori di rapine ai danni di banche e uffici postali della provincia di Lucca. Si tratta di: Giuseppe Cosentino, 57 anni, Glauco Cosentino, di 26, e Giuseppe Iuppa, 47, tutti di Catania. In corso le ricerche di altri due loro complici.

Le rapine riguardano quella compiuta il 30 aprile scorso nella frazione Lunata di Capannori, alla Cassa di Risparmio di Volterra, e il 5 luglio al Monte dei Paschi di Siena di Marina di Massa. Per farsi consegnare il denaro, i banditi minacciarono e picchiarono gli impiegati, uno dei quali riportò diverse lesioni. Dalle indagini, condotte dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale lucchese, è emerso che la banda siciliana era di base a Massa, da dove partiva per effettuare sopralluoghi nelle province toscane di Lucca, Massa e Pisa, ma anche in Liguria, in particolare nella zona di La Spezia.

