Aversa, auto senza assicurazione: blitz della Polizia Municipale

In due ore di controlli scoperti in una zona limitata di Aversa ben sei autovetture prive della assicurazione per la responsabilità civile. La zona interessata dall’apposito controllo dei vigili urbani, coordinati dal comandante Stefano Guarino, è stata quella ubicata alle spalle della Clinica San Paolo, tra via Giambattista Vico, via Ippolito Nievo e via Giuseppe Cesare Abba.

Nelle prime due ore di controlli, gli agenti della Polizia municipale avevano già effettuato ben sei rimozioni con carro attrezzi. Un controllo semplice da effettuare tenuto conto che, oramai da tempo, esiste una banca dati che consente una verifica in tempo reale.

La circostanza conferma che sono un numero altissimo gli autoveicoli presenti nella sede stradale benché sprovvisti di assicurazione obbligatoria, soprattutto a causa degli alti costi per quanti sono residenti nelle province di Napoli e Caserta.