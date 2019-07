Una giornata a Matera per le madri e i bambini dell’Icam di Lauro

Una giornata all’aria aperta per i bambini dell’Icam – Istituto di custodia attenuata per madri e minori accompagnati di Lauro, in provincia di Avellino. L’evento è organizzato in accordo con il direttore e gli educatori della casa circondariale irpina e grazie alla collaborazione dell’assessore all’Istruzione, alle Politiche sociali e giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini, alla Eco Società Cooperativa Sociale onlus, alla società Mister Risparmio e alla Fondazione Polis.

Prima hanno ricevuto tantissimi regali, poi sono andati in bus a Matera, Capitale europea della Cultura del 2019. Lo scopo dell’iniziativa sociale all’esterno del carcere è un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale di ciascun bambino: spesso in prigione l’ambiente diventa insopportabile, i piccoli vivono distanti dalla realtà, e solo all’esterno è possibile creare un percorso di integrazione per coloro che non per loro volontà vivono una situazione di isolamento. I bambini di oggi saranno gli adulti di domani e l’evento si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della loro vita permettendogli di conoscere nuove realtà divertendosi.

