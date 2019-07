Cesa, rifacimento Via Da Vinci e Via Diaz: a fine mese appalto lavori

Per la fine di luglio saranno appaltati i lavori di rifacimento di via Leonardo Da Vinci e via Diaz. Infatti, per i giorni 30 e 31 luglio è prevista l’apertura delle buste con le offerte economiche.

Espletate le procedure di gara ed individuate le ditte che dovranno svolgere i lavori, per gli inizi di settembre potrebbero anche iniziare i lavori.

“Si tratta di due interventi – ha ricordato il sindaco Enzo Guida in occasione della approvazione dei progetti – che saranno finanziati con i residui dei mutui, grazie ad una norma introdotta dalla Giunta Regionale della Campania del presidente Vincenzo De Luca, che consente l’utilizzo di queste risorse”.