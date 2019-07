Cittanova, vasta piantagione di marijuana sequestrata sull’Aspromonte

Nell’ambito di un servizio di rastrellamento nella zona dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, finalizzato al contrasto delle coltivazioni di sostanza stupefacente, i carabinieri della compagnia di Taurianova, assieme ai colleghi Cacciatori di Vibo, hanno arrestato Giuseppe Startari, 32enne, incensurato, Paolo Monterosso, 30enne, incensurato, Giuseppe Sicari, 26enne, conosciuto alle forze di polizia e Carmelo Avati, 28enne, anch’egli conosciuto alla forze di polizia, tutti della frazione Amato di Taurianova, accusati di coltivazione di canapa indiana.

I militari dell’Arma hanno sorpreso i quattro coltivare circa 3200 piante di canapa indiana, in pieno stato vegetativo e con altezza variabile tra i 50 centimetri e 2 metri. La piantagione, che si trovava in località Querce di Cittanova, era alimentata con dei tubi di plastica collegati a delle cisterne ed aveva come dissuasore degli odori, delle carcasse di polli.

Gli arrestati sono stati condotti nella casa circondariale di Arghillà e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le piante, previa campionatura, sono state distrutte sul posto.

