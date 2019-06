Mondragone, il Palazzetto dello Sport verso il completamento

Mondragone – Fervono i lavori di completamento del Palazzetto dello Sport. Sono in atto, infatti, le fasi lavorative relative al montaggio dei grossi macchinari che serviranno alla climatizzazione della struttura, sono in fase di manutenzione e revisione tutti i serramenti e si sta procedendo alla manutenzione straordinaria delle aree verdi. Altre lavorazioni seguiranno nei prossimi giorni, il tutto per essere pronti al nastro di partenza delle Universiadi del 3 luglio. Le Universiadi sono la più grande manifestazione sportiva mondiale dopo le Olimpiadi.

“L’organizzazione della 30esima edizione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Piazza – è stata affidata alla Regione Campania e la città di Mondragone è stata inserita, grazie al costante impegno del consigliere regionale Giovanni Zannini, nel circuito delle strutture sportive che ospiteranno squadre di basket di ogni nazione. Ciò permetterà alla nostra città di essere uno spin off dell’intera manifestazione, con ricadute positive sul turismo e, quindi, sull’intera economia cittadina”.

“L’Amministrazione comunale, guidata saldamente dal sindaco Virgilio Pacifico – conclude Piazza – ha cercato e voluto fortemente la partecipazione alle Universiadi al fine di promuovere l’immagine della città oltre che completare un’opera, costata milioni di euro, non ancora utilizzabile”.