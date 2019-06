Aversa, presentate le Universiadi: il 6 luglio la gara Usa-Cina

«Le Universiadi sono una straordinaria vetrina per la nostra città che ospiterà 24 gare del torneo di pallacanestro in un Palajacazzi rimesso a nuovo». Lo ha detto il sindaco Alfonso Golia nel corso del suo intervento alla conferenza stampa di presentazione delle Universiadi, organizzata a Casa Cimarosa e alla quale hanno partecipato la dottoressa Annapaola Voto dell’Aru, il presidente del Coni Caserta, Mimmo De Simone, il presidente del Panathon Caserta, Paolo Santulli, il consigliere regionale Stefano Graziano.

Da evidenziare che Aversa ospiterà il 6 luglio la gara più importante del torneo di basket, Usa-Cina, e si spera che queste partite possano far decollare il movimento in una città storicamente legata al volley. «Un ringraziamento – ha continuato Golia – al governatore De Luca per aver voluto fortemente questa grande manifestazione, grazie a chi ha lavorato per la riqualificazione dello stadio e del Palasport e credo sia doveroso anche un ringraziamento all’ex assessore Alfonso Oliva. Per la nostra città è una vetrina importante che cercheremo di sfruttare al meglio coinvolgendo le associazioni per far conoscere agli atleti e a quanti interverranno agli eventi le nostre bellezze e le nostre eccellenze. Aversa è città del volley ma ha anche una importante tradizione cestistica anche se non in categorie professionistiche».

A illustrare gli aspetti tecnici degli interventi effettuati sugli impianti sportivi il dirigente Raffaele Serpico, mentre la dottoressa Accardo ha illustrato le modalità di vendita dei ticket e le agevolazioni. È stato infatti predisposto un abbonamento a 24 euro per assistere a tutte le gare che saranno giocate ad Aversa e il biglietto singolo costerà 3 euro. Il presidente del Coni De Simone ha sottolineato l’importanza delle Universiadi per l’intera provincia di Caserta auspicando che «si trovi una soluzione ragionevole per la finale di tiro con l’Arco davanti la Reggia».

Santulli ha omaggiato il sindaco di un gagliardetto del Panathon. Stefano Graziano ha parlato di «Grande sforzo della regione per ammodernare gli impianti». La rappresentante dell’Aru, Annapaola Voto, ha rivolto un appello ai comuni a conservare gli impianti funzionali dopo i tanti sacrifici economici fatti dalla Regione Campania per il riammodernamento e il recupero della funzionalità. Nel caso specifico di Aversa sono stati poco più di due milioni e mezzo di euro i costi sopportati dalla Regione.