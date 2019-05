Aversa, “Jommelli Cimarosa Festival”: concerto in chiesa Madonna Casaluce

Torna ad Aversa i concerti dello Jommelli Cimarosa Festival – terza edizione, organizzati dal Comune normanno con i fondi Poc Regione Campania, sotto la direzione artistica di Giuseppe Lettieri. Mercoledì 29 maggio, alle ore 20, nella chiesa di San Pietro a Majella, in via Roma, più nota agli aversani come Madonna di Casaluce ci sarà l’Omaggio a Jommelli. I Solisti di Napoli con il direttore d’orchestra Gianmichele D’Errico, proporranno un intero repertorio jommelliano con alcune sinfonie di apertura delle opere del compositore aversano. Dal Demofoonte al Creso, dalla Didone Abbandonata all’Achille in Sciro. Non mancheranno alcune arie d’opera dal don Trastullo, dalla Critica, dai Rivali delusi. Le arie saranno affidate all’interpretazione del baritono Gaetano Merone, del soprano Federica D’Antonino e dal tenore Stefano Sorrentino.

“L’intero programma dedicato a Jommelli illustre figlio di Aversa. Una novità assoluta per la città natale – dichiara Giuseppe Lettieri direttore artistico della kermesse- di uno dei massimi protagonisti del Settecento musicale. Jommelli infatti per i grandi musicisti è considerato un vero e proprio pilastro di quel periodo. Non a caso uno dei suoi più grandi estimatori dei nostri giorni è il grandissimo Riccardo Muti che ha adoperato la musica dell’aversano anche in diverse occasioni importanti come ad esempio nel concerto inaugurale, trasmesso da Rai Uno, del Teatro San Carlo dopo i lavori di restauro nel 2009. Ritengo quindi che sia una grande occasione per ascoltare la musica del nostro concittadino, osannato in mezzo mondo, e che amava definirsi aversano d.o.c. tanto da voler ritornare, dopo i successi riscossi in tutta Europa, dal Vaticano alla corte di Stoccarda, a trascorrere gli ultimi anni che gli restavano tra le braccia della sua amata famiglia e dalla sua amata città. Ovviamente poi dopo pochi giorni omaggeremo anche Cimarosa, con un concerto il 2 giugno in cui saranno eseguiti i due celebri concerti per due flauti e orchestra e per oboe e orchestra. Tutti i concerti sono ad ingresso libero”.

Il concerto sarà diretto da Ginmichele D’Errico, Gianmichele D’Errico pianista direttore d’orchestra e compositore, con una esperienza pluriennale che lo ha portato in giro a dirigere per i più prestigiosi teatri collaborando con importanti orchestre, italiane e straniere, tra cui la Nuova Scarlatti di Napoli, la Nova Amadeus di Roma l’Orchestra Sinfonica di Sofia (Bulgaria), l’Orchestra Filarmonica di Brasov e l’Orchestra Filarmonica Statale Rumena di Craiova (Romania). Ultimamente si sta dedicando anche ad alcuni lavori di trascrizione di opere dell’altro grande aversano Cimarosa, mai rappresentate in epoca contemporanea come ad esempio le Stravaganze del Conte, prima lavoro operistico del cigno di Aversa. La serata sarà aperta da Nicola De Chiara, giornalista e autore della prima biografia italiana del compositore aversano, con alcuni cenni biografici per far conoscere Jommelli, a cominciare dal ritrovamento dell’atto di battesimo del compositore sino alla mancata traslazione ad Aversa dei resti mortali del musicista deposti nella chiesa napoletana di Sant’Agostino alla Zecca.