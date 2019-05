Mondragone, Cantarella: partono i lavori grazie all’asse Pacifico-Zannini

Mondragone – “È stato firmato il contratto che renderà operativo l’inizio dei lavori di riqualificazione e bonifica dell’area della Cantarella, che da ex discarica diventerà una zona pienamente vivibile per la nostra comunità”. Così il sindaco Virgilio Pacifico, a margine della firma che sigla l’inizio dei lavori di bonifica in virtù del finanziamento regionale di 3 milioni e 200mila euro.

“C’è grande soddisfazione – continua Pacifico – perché la bonifica della Cantarella riguarda la salute dei nostri concittadini e ha rappresentato uno dei punti principali del nostro programma di governo del territorio, in comune accordo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il consigliere regionale Giovanni Zannini, vero e proprio faro per lo sviluppo della nostra città. A Zannini e De Luca, a nome di tutta la comunità – conclude Pacifico – va il mio più sentito ringraziamento. Seguirò personalmente il buon esito dei lavori, insieme all’assessore delegato Antonio Federico”.

Proprio l’assessore Antonio Federico ha annunciato: “Presto organizzeremo un incontro pubblico con la città per spiegare e rendere noto il cronoprogramma dei lavori”.