Aversa, alberello caduto in Via D’Acquisto: residenti chiedono rimozione

Alcuni lettori ci segnalano la presenza in via Salvo D’Acquisto, angolo via Riverso, di un alberello crollato al suolo da giorni e finora non rimosso, occupando il marciapiede e creando intralcio ai pedoni.

“Qualcuno, in questi giorni di campagna elettorale, pensi anche alla sicurezza dei pedoni”, è l’appello dei cittadini autori della segnalazione.