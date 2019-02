Teverola, furto di energia elettrica per 100mila euro: arrestato titolare minimarket

I finanzieri del gruppo di Aversa hanno tratto in arresto, e sottoposto ai domiciliari, il titolare di un noto minimarket di Teverola per il reato di furto aggravato di energia elettrica in danno di Enel. Dopo aver avuto notizia di un allaccio abusivo alla rete da parte di un imprenditore di Teverola, i baschi verdi hanno effettuato un controllo mirato in due distinti punti vendita riconducibili alla stessa società.

In entrambi i casi è stata riscontrata la manomissione dei contatori elettronici che alimentavano i locali commerciali. In uno di essi, i finanzieri hanno rinvenuto anche un pulsante, occultato al di sotto del registratore di cassa, mediante il quale era possibile, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, interrompere il prelievo abusivo di energia, così da ripristinare lo stato di apparente legalità nel locale.

L’immediata perquisizione, eseguita presso la dimora dell’imprenditore, ha, inoltre, consentito di accertare che anche lì era stato creato un altrettanto ingegnoso sistema che alimentava illecitamente l’appartamento, bypassando il contatore elettronico. Le attività tecniche di personale specializzato della società di distribuzione di energia elettrica, allertata dai finanzieri, consentivano di constatare che per i due negozi, solo negli ultimi cinque anni di attività, il commerciante aveva approssimativamente realizzato un indebito risparmio di circa 100mila euro.

Al termine delle operazioni, le Fiamme gialle, informato il pm di turno della Procura di Napoli Nord, hanno sottoposto al regime dei domiciliari il titolare delle attività commerciali, in attesa del processo per direttissima, e denunciando a piede libero altri due corresponsabili. “Anche l’allaccio abusivo alla rete elettrica – commentano gli inquirenti – rientra, purtroppo, in questi territori in una modalità illecita di abbattimento dei costi d’impresa e motivo di concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori che invece rispettano le regole, contro la quale, a tutto tondo, operano quotidianamente i reparti della Guardia di finanza”.