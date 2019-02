Caserta, donna trovata senza vita nella sua abitazione

Caserta – Una donna di 69 anni, L.D.A, è stata trovata senza vita, nella mattinata di domenica 10 febbraio, all’interno della sua abitazione in via De Franciscis, nel rione Cappiello.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni familiari, preoccupati per il fatto di non riuscire a contattare la donna. Per entrare nell’appartamento è stato necessario forzare la porta d’ingresso: dentro, riverso al suolo, il corpo esanime della 69enne.

Inutile l’arrivo dei sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. All’origine del decesso ci sarebbe un malore improvviso e fatale.