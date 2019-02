Aversa, maltempo: rami pericolanti e scarsa visibilità notturna vicino Ferrovia

Aversa – Nell’ultimo weekend caratterizzato dal maltempo, in particolare da forti venti che hanno provocato danni e disagi, fortunatamente senza feriti, in diverse zone della città si è registrata la caduta di rami lungo le strade. Un nostro lettore, tramite un video e alcune foto, ci segnala che in piazzetta De Simone, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, un albero crollato è stato lasciato a giacere da oltre 24 ore, circondato alla meglio con del nastro biancorosso, mentre su altri alberi vi è la presenza di rami pericolanti che sarebbe meglio rimuovere.

In quello stesso punto, fa sapere il cittadino, inoltre manca un palo di pubblica illuminazione da circa cinque anni, divelto sempre a causa della caduta di un altro albero. Da allora l’incrocio è lasciato in condizioni di visibilità precaria durante le ore notturne. Ancora, c’è un altro palo, in via Atellana, quasi all’incrocio con via Croce, spento da un mese e che, anche in questo caso, lascia la zona al buio. La speranza, per chi segnala, è che che le istituzioni intervengano in tempi brevi, lanciando anche un appello alla politica locale che, sostiene il cittadino, in questo momento “pensa a discutere solo di poltrone invece che al bene della cittadinanza”.

IN ALTO IL VIDEO, SOTTO ALCUNE IMMAGINI