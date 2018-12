Natale a Lusciano, nelle case arriva Babbo Natale. Neri per Caso in concerto a Palazzo Decale

Grande successo per la visita di Babbo Natale sia all’Istituto del Sacro Cuore di Gesù che nelle abitazioni di Lusciano. L’evento della Vigilia di Natale è stato inserito nel cartellone di “Raccontiamoci il Natale a Lusciano 2018”. Presenti il sindaco di Lusciano Nicola Esposito e il parroco don Sebastiano Sequino.

“E’ sempre una grande emozione andare a trovare gli anziani ospitati all’Istituto del Sacro Cuore di Gesù – spiega il consigliere delegato agli Eventi, Raffaele Esposito – così come, ogni anno, vedere la felicità nei volti dei bambini. Quest`anno l’iniziativa è stata arricchita dalla presenza del piccolo elfo. I 5 euro pagati dalle famiglie, per chiedere la visita di Babbo Natale a domicilio, serviranno interamente ad acquistare i dolci per tutti i bambini che parteciperanno alla festa del 6 gennaio in piazza. Un ringraziamento ai Figli di Cibele che come ogni anno, volontariamente, accompagnano babbo natale dagli anziani delle suore del Sacro cuore di Gesù di Lusciano con canti e musica natalizia”.

“Adoro le occasioni che mi permettono – continua il sindaco Esposito – di stare con i luscianesi. E in questo periodo ce ne sono davvero tante. Il cartellone ‘Raccontiamoci il Natale 2018’ a Lusciano, promosso dalla nostra amministrazione comunale, stilato dalla Pro Loco ‘Orizzonti Comuni’, è cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania nell’ambito del Poc Campania Fesr 2014-2020″. A vestire i panni di Babbo Natale il consigliere comunale Claudio Grimaldi mentre quelli dell’elfo Errico Natale.

“Tutto pronto per il prossimo appuntamento – conclude la presidente della Pro Loco ‘Orizzonti Comuni’ di Lusciano, Antonella Bocchetti – ossia il concerto del giorno di Santo Stefano dei Neri per Caso a Palazzo Ducale, che con la canzone “Le ragazze” vinsero la sezione “Nuove proposte” del Festival di Sanremo.

Il programma continuerà sabato 29 dicembre con uno spettacolo musicale nel salone parrocchiale con protagonisti i bambini del Catechismo. Domenica 30 dicembre – Concerto natalizio dei bambini della corale parrocchiale nella chiesa di Santa Maria Assunta. Lunedì 31 dicembre – Brindisi di augurio con la cittadinanza in piazza Giovanni Paolo II. Domenica 6 gennaio – Tombolata nel salone parrocchiale con premi e ricavato a favore della Caritas.

Lunedì 7 gennaio – In occasione della ricorrenza di San Luciano, patrono della città, spettacolo di musica e prosa “Stasera al Varietà” nel salone parrocchiale, con gli attori e cantanti Natalia Cretella e Lello Pirone, il tenore Giacomo Mosca e al pianoforte il maestro Fabio Mirabelli. Al termine di ognuno dei tre concerti estrazione di un cesto con prodotti tipici locali. Gli eventi proseguiranno anche oltre il periodo natalizio: nei giorni 18, 19 e 20 gennaio andranno in scena spettacoli teatrali a cura dell’associazione “Spiragli di Vita” e della compagnia teatrale “I Malincomici”.

