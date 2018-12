Criminologia, lectio magistralis di Annalisa Castrechini al Formed di Caserta

Lectio magistralis della nota psicologa-psicoterapeuta Annalisa Castrechini (nella foto) durante la settima edizione del corso di perfezionamento in Criminologia e Criminalistica organizzato dal Formed di Caserta, diretto dalla professoressa Ponzetta, in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere. Castrechini – psicologa, psicoterapeuta, criminologa – si è formata all’Istituto di Gestalt Therapy H.C.C. Kairòs di Roma e al Centro di Psicologia Umanistica ed Analisi Fenomenologico-Esistenziale di Pacitto, sempre nella Capitale. Relatrice in conferenze e in corsi di formazione, Castrechini scrive per la rivista internazionale di psicoterapia GTK.

Il corso di Criminologia – che ha avuto inizio ieri nella sede del Formed – è stato inaugurato il 21 novembre scorso nello storico Palazzo Melzi della Città del Foro, con ospite d’onore lo scrittore, giornalista e conduttore di “Quarto Grado”, Gianluigi Nuzzi, che ha presentato il suo ultimo libro: “Peccato Originale”. Negli scorsi anni sono intervenuti lo scrittore Maurizio De Giovanni e il giornalista Salvo Sottile. Dinanzi ad un uditorio formato da avvocati, psicologi, ufficiali delle forze dell’ordine, la dottoressa Castrechini, in un lungo intervento frontale, ha parlato della importanza della criminologia, soffermandosi sulla multidisciplinarietà di questa nuova scienza e spiegando il perché’ della sua attuale rapida diffusione e della sua oramai riconosciuta utilità.

La novità di rilevo di questa nuova edizione del corso di Criminologia è l’impostazione particolare finalizzata a fornire qualificate competenze info-investigative a chi opera attorno e nella scena del crimine, analizzando anche le motivazioni di retrospezione e di introspezione psicologica di chi compie un crimine da un lato e della vittima che lo subisce dall’altro. La visione multidisciplinare della criminologia, della criminalistica e delle neuroscienze rappresentano il tentativo di questo nuovo corso per raggiungere un qualificato grado di preparazione ai corsisti.

Aperte le iscrizioni al Formed di Caserta, situato al corso Trieste 291, dal lunedì al venerdì, ore 912. Convenzioni e particolari condizioni per la iscrizione e frequenza stipulati con gli ordini professionali per avvocati e praticanti e per i laureandi e laureandi dell’Università “Vanvitelli”. Le lezioni al corso (della durata di un anno) saranno tenute da professori universitari, magistrati, psicologi, psichiatri, avvocati e nomi illustri delle Istituzioni. La frequenza è settimanale e obbligatoria: in totale 234 ore.

Al termine è prevista la discussione di una tesi finale dinanzi ad una commissione del Dipartimento di Giurisprudenza per conseguire l’attestato. Possono frequentare il corso i laureati e i laureandi nelle varie discipline, il personale delle Forze dell’ordine e delle Forze armate (anche in possesso del diploma di scuola superiore). L’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ha concesso i crediti formativi.