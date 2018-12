Aversa, Infarto Miocardico Acuto: Emodinamica del “Moscati” tra le principali in Campania

Aversa – L’ospedale “Moscati” di Aversa e la sanità casertana non sono solo negatività. Il Laboratorio di Emodinamica del presidio ospedaliero normanno, diretto dal dottor Luciano Fattore (nella foto), costituisce una realtà molto importante per l’area nord della Regione Campania e ovviamente per l’Asl Caserta, rappresentando uno dei tre centri Hub attivi per la rete pubblica dell’Infarto Miocardico Acuto.

Attualmente l’Emodinamica aversana esegue esami diagnostici e interventistici coronarici senza sosta, 7 giorni su 7, oltre che esami diagnostici e interventistici relativi agli assi arteriosi periferici. Nel solo anno 2017, secondo i dati ufficiali di attività della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, nel Laboratorio di Emodinamica del ‘Moscati’ sono stati effettuati circa 900 esami coronarografici e 525 interventi di angioplastica coronarica di cui 141 angioplastiche primarie, cioè interventi effettuati durante infarto miocardico acuto, una delle più temibili emergenze cardiologiche.

Numeri in costante incremento. Quello di Aversa risulta essere uno dei laboratori di Emodinamica pubblici tecnologicamente più avanzati della regione essendo dotato di apparecchiature per l’ecografia intracoronarica, l’Oct (sorta di Tac intracoronarica), il Laser per il trattamento di lesioni vascolari complesse ed un sistema per la valutazione funzionale delle stenosi coronariche. Tale volume di attività è reso possibile non solo grazie al lavoro dei quattro cardiologi emodinamisti e del personale infermieristico del Laboratorio, ma anche grazie allo sforzo congiunto di tutto il personale medico e paramedico dell’Unità Operativa Utic-Cardiologia che affronta una frenetica routine lavorativa dovuta anche ai numerosi ricoveri filtrati dal Pronto Soccorso dell’ospedale aversano.