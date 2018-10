Asl Napoli 2 Nord, assistenza negata a diabetici: protesta dei pazienti

Assistenza negata ai pazienti diabetici residenti nella Asl Napoli 2 Nord (Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Casalnuovo, Casoria, Frattamaggiore, Giugliano, Ischia, Marano, Mugnano, Pozzuoli, Villaricca) e accreditamenti lumaca per gli 8 centri diabetologici privati che la programmazione regionale ha previsto per soddisfare i fabbisogni nella vasta provincia a nord di Napoli. A due anni di distanza dal via della Regione Campania alle reti provinciali per l’assistenza multidisciplinare, per i diabetici di Napoli 2 Nord, a differenza di tutte le altre aziende sanitarie della Campania, la rete dei centri è ancora al palo incidendo sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) dei pazienti di quella provincia.

E’ la denuncia dell’Aspat, l’associazione sanità privata accreditata territoriale: il presidente campano, Pierpaolo Polizzi, ha incontrato la stampa durante un incontro a cui hanno preso parte anche il segretario regionale di “Cittadinanza Attiva”, Lorenzo Latella, e alcuni pazienti vittime dei disservizi.

