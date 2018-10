Maddaloni, girano con cocaina in auto: arrestati due uomini di Mondragone e Cancello Arnone

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Maddaloni, in via Napoli, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Nino Fiorillo, 46 anni, residente a Mondragone, e Giuseppe Pacella, 47, di Cancello ed Arnone.

A seguito del controllo dell’autovettura sulla quale viaggiavano i due, i militari hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente cocaina per un peso di circa 105,30 grammi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione dell’autorità giudiziaria.