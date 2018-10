Aversa, pini secchi al Parco Pozzi: cittadini si appellano al sindaco

Aversa – Chi si aspettava che con l’assunzione della delega al Verde pubblico da parte del sindaco Enrico De Cristofaro la cura del verde presente ad Aversa potesse avere una svolta probabilmente rimarrà deluso dalle immagini che mostriamo nel video che proponiamo.

Le immagini sono state girate all’interno del Parco Pozzi dove, ormai un mese fa, era stato lanciato l’allarme sulla probabile morte di numerosi pini presenti in una zona dell’area verde cittadina frequentata, da tantissimi aversani e non solo, ad ogni ora del giorno. La speranza è che, guardando il servizio, il sindaco attivi i funzionari addetti alla cura del verde pubblico affinché intervengano nelle maniere giuste ed opportune per tutelare questo patrimonio dell’intera città. Incontrando alcuni cittadini nel parco, questi hanno approfittato dell’occasione per rivolgere anche altre richieste al primo cittadino.

IN ALTO IL VIDEO