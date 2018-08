Aversa, il regista Loris Arduino trionfa in Sicilia nel segno di Cimarosa

Aversa – Con “La ricchezza di Napoli” il regista aversano Loris Arduino ha conquistato il premio per la migliore colonna sonora all’International Film Festival di Noto, in Sicilia, una tra le maggiori rassegne italiane di cortometraggi organizzata dalla Magnetic Film Production che ha visto la partecipazione di 182 opere provenienti da ogni parte del mondo. Oltre che dall’Italia, infatti, erano presenti lavori realizzati in Canada, Australia, Francia, Olanda e Paesi Arabi. Il lavoro di Loris Arduino, che ha anche omaggiato la sua città, Aversa, è stato selezionato fra i 21 finalisti meritando la nomination sia per il miglior attore protagonista, sia per la migliore colonna sonora.

Una colonna sonora che ha riscosso enorme successo tra i giudici e il pubblico, presente in sala numerosissimo sia per la premiazione sia nei due giorni di proiezione dei cortometraggi. Oltre a curarne la regia, Loris è stato autore del soggetto della sceneggiatura e del montaggio. Ha meritato il premio per la scelta delle musiche con cui ha realizzato una colonna sonora in linea con il tema del film, associando musica classica napoletana, come “Munastero ‘e Santa Chiara”, e musica moderna, composta dal cantautore Federico Salvatore che ha dato profonda emozione agli spettatori, proponendo anche una chicca voluta dal regista per onorare la città di provenienza, “La serenata di Pulcinella”, scritta dal genio dell’opera buffa Domenico Cimarosa, nato nel 1749 ad Aversa. Federico Salvatore, attore protagonista del cortometraggio nella veste di Pulcinella, ha cantato magistralmente anche la composizione di Cimarosa.

“La ricchezza di Napoli” accende i riflettori sul contrasto fra la tradizione e la vita moderna soffocata dal telefonino e dai social, al punto da far dimenticare i valori della tradizione rappresentati dalla maschera di Pulcinella che, nel finale, pensa di farla scomparire del tutto perché il mondo si è “dimenticato di Pulcinella” ma non è possibile cancellare la tradizione. Con un finale che dà speranza sarà un giovanissimo scugnizzo a raccogliere il grido di Pulcinella.

IN ALTO IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE