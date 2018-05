Aversa, NerosuBianco lancia il “Corso di Giornalismo in 8 Lezioni”

Comincerà martedì 8 maggio, alle ore 18.30, nella sede della Pro Loco di Aversa (in via Botticelli, 10) la prima edizione del “Corso di Giornalismo in 8 Lezioni” organizzato da NerosuBianco, periodico free press di Aversa e dell’Agro Aversano al quale sono iscritti persone di ogni età.

Le lezioni cominceranno con una discussione con Vito Faenza sulle fonti di informazione. Il 10 maggio ci sarà l’incontro con Livio Varriale sulla informazione sul Web. Il 15 maggio si discuterà delle agenzie di stampa, mentre il 17 maggio sarà l’ex direttore del Corriere del Mezzogiorno ed editorialista del Corriere della Sera Marco Demarco a tenere una lezione su “l’Informazione e l’opinione pubblica”.

A parlare dell’informazione giudiziaria e il web sarà Biagio Salvati il 22 maggio, mentre Giuseppe Crimaldi, il 24 maggio, parlerà della cronaca da tutti i punti di vista. Della deontologia professionale si occuperà Nicola De Chiara, il 25 maggio, mentre il seminario sarà concluso dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, con un confronto su giornalisti e ordine, il 31 maggio.

“Ringrazio Vito Faenza per aver organizzato un Corso di livello – ha dichiarato Nicola De Chiara, editore di NerosuBianco – con giornalisti di provata esperienza. Voglio anche ringraziare la Pro Loco di Aversa, nella persona del presidente Rosanna Santagata, per la sinergia messa in campo tra le nostre due associazioni”. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 18.30 alle 20. Gli organizzatori hanno deciso di dare spazio ad altre dieci iscrizioni (il corso è gratuito).

E’ possibile, per iscriversi, inviare una mail con i dati personali e i recapiti a nerosubianco2@gmail.com e/o nerosubiancoaversa@libero.it. Il termine per inviare la mail è fissato per domenica 6 maggio, alle ore 20.