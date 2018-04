Vuole farsi bionda: il parrucchiere cinese le brucia la testa

Una semplice tintura si è rivelata un incubo per una 25enne di Signa, in provincia di Firenze. Lo scorso 27 marzo la ragazza è dovuta recarsi al Pronto soccorso per le conseguenze di una decolorazione fatta da un parrucchiere cinese che le ha provocato gravi danni alla cute.

“Per farmi il colore mi hanno rovinato tutti i capelli. Ho avuto un’ustione di secondo grado. Sono venuti a prendermi in ambulanza e mi hanno portato in ospedale. Da lì mi hanno mandato urgentemente all’ospedale di Pisa, al centro ustioni. E mi hanno tagliato i capelli a zero”: questo il racconto shock fatto dalla diretta interessata sul gruppo Facebook “Aiutoavvocato”, attraverso il quale l’avvocato fiorentino Guglielmo Mossuto fornisce consigli legali agli utenti.

Come il legale spiega a “La Nazione”, “la ragazza era andata in questo negozio per una decolorazione e la successiva tintura. Voleva, in pratica, farsi bionda. Da quello che mi ha raccontato, il primo esito è stato un colore arancione e quindi sono state fatte altre applicazioni della stessa sostanza per schiarire maggiormente i capelli”. Subito si è capito che qualcosa era andato storto: la cliente avvertiva un prurito crescente alla testa, sempre più forte e irresistibile. Ha deciso di chiamare l’ambulanza quando le sono cadute le prime ciocche.

Per il momento la giovane ha presentato denuncia ai carabinieri e valuta di fare causa al parrucchiere che le ha provocato il grave danno. I carabinieri, intanto, nel negozio hanno raccolto campioni delle sostanze utilizzate per eseguire accertamenti.

Un caso che ricorda quello della 19enne toscana che qualche anno fa si rivolse a Le Iene per denunciare la disavventura capitatale da un parrucchiere, anch’egli cinese. All’inviata Nadia Toffa la ragazza spiegò che per la maturità si era fatta regalare una decolorazione. Il risultato fu un’ustione di dieci centimetri sulla testa, addirittura fino alle ossa. I bulbi dei capelli si bruciarono e per risolvere il problema occorreva un intervento da mille euro ogni centimetro di cuoio capelluto.