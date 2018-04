Aversa, il “cambiaruote” della stazione. Oliva: “Attenti alla truffa, denunciate”

Aversa – L’assessore Alfonso Oliva lancia un “Chi l’ha visto?”. “Chi lo ha visto lo dica alle autorità”, è l’appello del componente dell’esecutivo che riferisce un’iniziativa commerciale anomala realizzata da un personaggio, al momento ignoto, ripreso da un telefono cellulare nell’atto di sgonfiare le ruote delle autovetture parcheggiate nei pressi della stazione ferroviaria.

L’ignoto, sembra intenzionalmente appostato, individua le autovetture condotte da donne che, nell’immaginario collettivo, non si sentirebbero a loro agio nell’operazione di sostituire il pneumatico forato di una ruota, così da proporsi per farlo al loro posto in cambio di una mancia che, se non arriva spontaneamente, viene chiesta espressamente.

E’ un sistema vile di sbarcare il lunario che l’assessore Oliva spera di stroncare invitando le donne “aiutate” nell’operazione a fornire indicazioni utili per individuare l’anomalo commerciante perché solo in questo modo si potrà stroncare sul nascere un servizio che potrebbe ramificarsi nella città di Aversa con l’arrivo di un numero imprecisabile di gentiluomini pronti ad offrirsi come sostituti per cambiare la ruota sgonfia.

