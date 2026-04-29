Aversa, al “Mattei” la Giornata del Made in Italy: studenti a confronto con imprese e professionisti

Aversa (Caserta) – Dalla teoria alla pratica, fino alla progettazione d’impresa: l’istituto superiore “Enrico Mattei” ha ospitato la Giornata Nazionale del Made in Italy, trasformando l’aula in un laboratorio di idee e competenze legate al sistema produttivo italiano.

Il senso dell’iniziativa – L’evento, dal titolo “Dal bisogno all’impresa: cultura produttiva e competenze per il Made in Italy”, ha offerto agli studenti un’occasione concreta per comprendere il valore del Made in Italy non solo come marchio di qualità, ma come modello economico e culturale fondato su saper fare, organizzazione e capacità di intercettare i bisogni reali della società trasformandoli in opportunità imprenditoriali. L’istituto ha così ribadito il proprio ruolo di ponte tra formazione scolastica e mondo del lavoro, puntando su un dialogo costante con le filiere produttive.

Dalla formazione ai progetti – Accanto agli interventi teorici, la giornata ha dato spazio a una significativa esperienza pratica: una delegazione di studenti ha presentato i concept di brand ideati partendo dall’analisi di esigenze concrete. Un esercizio che ha evidenziato come la nascita di un’impresa richieda metodo, visione e capacità progettuale, elementi centrali nella costruzione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Gli interventi – I saluti iniziali sono stati affidati al dirigente scolastico Giuseppe Manica e al dirigente della Casa del Made in Italy Campania Nicola Marco Fabozzi. A moderare l’incontro il giornalista Mattia Atzori. Tra i relatori, Andrea Striano, docente e presidente di Domìni Economici, Gennaro Mincione, ceo di Oromare, Gianpaolo Bo per i Giovani Imprenditori Confindustria Caserta, Giorgio Antonio Grieci, direttore del magazine Spazio Imprese, e Giorgio Asquini, presidente nazionale Confimea Sanità.

La collaborazione con il territorio – L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Andrea Striano e dell’associazione Domìni Economici, in linea con il protocollo d’intesa siglato con l’istituto per rafforzare la sinergia tra scuola, imprese e territorio.

Il riscontro degli studenti – L’incontro ha registrato una partecipazione attenta e coinvolta, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti e imprenditori. Un dialogo utile per comprendere le competenze richieste oggi dal mercato e il legame sempre più stretto tra crescita formativa e sviluppo del tessuto produttivo locale.