San Cipriano d’Aversa, il ruolo della Dc può cambiare gli equilibri elettorali

San Cipriano d’Aversa (Caserta) – Il clima elettorale inizia a scaldarsi in vista delle prossime amministrative, con due candidature già delineate e un terzo scenario ancora in fase di definizione. A contendersi la guida del Comune saranno il sindaco uscente Vincenzo Caterino e Cristoforo Coppola, mentre sullo sfondo si muovono equilibri e strategie che potrebbero ridefinire gli assetti politici locali.

I candidati in campo – Da una parte il primo cittadino uscente, pronto a cercare la riconferma, dall’altra la candidatura di Coppola, che si propone come alternativa. Due poli già strutturati attorno ai quali potrebbero convergere alleanze decisive per l’esito della competizione.

Il peso della Dc e del gruppo Guida – Resta centrale il ruolo dell’area riconducibile all’avvocato Saverio Guida (nella foto), portavoce nazionale della Democrazia Cristiana, segretario provinciale della Dc e commissario provinciale dell’Udc in confederazione. Un gruppo che, negli ultimi mesi, si è distinto per l’organizzazione delle liste alle regionali in Campania e in Calabria e che ora è chiamato a sciogliere il nodo più atteso: correre in autonomia oppure sostenere uno dei due candidati già in campo.

Attorno a Guida si muove un blocco composto dall’architetto Luca Pagano, dal dottor Michele Serao, dall’avvocato Michele Diana, dal professor Filippo Noviello, dagli imprenditori Nicola Bianco e Antonio Di Puorto, oltre a Carlo Natale. Un gruppo che potrebbe risultare determinante nella definizione degli equilibri politici cittadini.

L’ipotesi terzo candidato – Nel frattempo, prende forma anche la possibilità di una terza candidatura a sindaco, quella di Donato Belloro. Il suo eventuale ingresso nella corsa potrebbe non essere isolato: tra le ipotesi sul tavolo, infatti, c’è quella di un’intesa proprio con l’area della Democrazia Cristiana, scenario che aprirebbe a una competizione a tre e a nuove dinamiche elettorali.