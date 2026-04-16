Castel Volturno, il “Progetto Autonomia” che insegna ai ragazzi ad esplorare il mondo

Castel Volturno (Caserta) – Viaggiare, orientarsi e scoprire il territorio in piena autonomia: è questa la sfida educativa lanciata dal Progetto Autonomia, un’iniziativa che dal 2014 sta rivoluzionando il modo in cui i giovanissimi si avvicinano all’esperienza del viaggio e alla conoscenza del mondo.

Le origini del progetto – Tutto nasce quasi per scommessa grazie all’intuizione del professore Roberto Verde, che iniziò a organizzare escursioni didattiche per i suoi alunni utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici. Inizialmente destinate ai compagni di classe dei figli, queste uscite hanno riscosso un successo crescente, trasformandosi ben presto in un appuntamento mensile fisso. Con il passare degli anni, il raggio d’azione si è progressivamente ampliato: dai bus locali, ai treni regionali e alle metropolitane, fino all’Eurostar e persino all’aereo, con l’apertura sperimentale anche alla partecipazione dei genitori.

La nascita dell’associazione – L’entusiasmo e i risultati ottenuti hanno spinto altri docenti a unirsi al progetto, portando alla costituzione dell’associazione di promozione sociale Progetto Autonomia. L’obiettivo è chiaro: fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per muoversi nel mondo con consapevolezza, sviluppando autonomia, senso di responsabilità e capacità organizzative.

Le testimonianze delle famiglie – I benefici dell’iniziativa emergono chiaramente dalle esperienze raccontate dai genitori. “Mia figlia ha partecipato a un’uscita a Roma per il Giubileo”, racconta uno di loro. “Una settimana dopo ha accompagnato me e mio marito negli stessi posti, districandosi tra treni, metro e bus con una sicurezza incredibile. Ha replicato perfettamente l’itinerario, trasformandosi da partecipante a guida esperta”. Un altro genitore sottolinea l’entusiasmo che queste sfide generano: “Mia figlia rientra la sera stanca, dopo aver percorso a piedi anche 15 chilometri, ma è così entusiasta di ciò che ha visto che ripartirebbe il giorno dopo”.

Un fenomeno anche sui social – Il progetto ha saputo evolversi anche sul piano digitale. Di recente, infatti, è stato lanciato un jingle ufficiale che è rapidamente diventato virale sui social network, dove gli studenti si cimentano in coreografie originali, trasformando il senso di appartenenza al gruppo in un linguaggio moderno e condiviso.