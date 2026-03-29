Trentola Ducenta, il professor Nicola Venditto candidato di “Futura”

Trentola Ducenta (Caserta) – Nella lista “Trentola Ducenta Futura”, aspstegno di Michele Griffo, si candiderá Nicola Venditto, docente di Enogastronomia presso l’Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio e della cultura enogastronomica.

“La sua candidatura rappresenta una scelta di grande valore per la nostra comunità – commentano dalla lista con a capo Vittorio Marino – perchè Nicola porta con sé competenza, esperienza e una visione concreta su temi fondamentali per il futuro della città. In particolare, il suo impegno è rivolto alla tutela del nostro patrimonio culturale, fatto di tradizioni, economia e valore sociale, oltre che al sostegno delle politiche per la disabilità e al rafforzamento del sistema educativo: ambiti essenziali per migliorare la qualità della vita dei cittadini”. “Sono certo – conclude Marino – che, con il suo contributo e con il sostegno di tutti voi, riusciremo a trasformare le idee in azioni concrete, costruendo una Trentola Ducenta sempre più vicina alle persone”.