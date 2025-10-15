HomeItalia

‘Ndrangheta, confisca da 45 milioni a imprenditore vicino ai “Mazzaferro”

di Redazione
scritto da Redazione

Quarantacinque milioni di euro escono dalla sfera degli affari di un imprenditore calabrese operante anche in Emilia-Romagna: la Guardia di finanza di Bologna ha eseguito la confisca disposta con sentenza definitiva, emessa dalla Corte di appello di Bologna e confermata dalla Cassazione.

La misura – Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del comando provinciale, riguarda un soggetto considerato contiguo alla ‘ndrina “Mazzaferro” di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria). La decisione è la conseguenza di una condanna definitiva che ha cristallizzato la sproporzione tra le ricchezze nella sua disponibilità e le esigue fonti reddituali dichiarate.

I beni sottratti – Acquisiti al patrimonio dello Stato 8 immobili tra le province di Ravenna e Cosenza; 28 terreni in provincia di Ravenna, per un’estensione complessiva di circa 30mila mq; 6 autoveicoli; 16 partecipazioni societarie con relativi compendi aziendali nelle province di Bologna e Ravenna.

Il profilo dell’imprenditore – Originario della provincia di Reggio Calabria, è stato dichiarato colpevole di numerosi reati contro il patrimonio, l’economia e la persona, in alcuni casi aggravati dal cosiddetto “metodo mafioso”. Per lui è divenuta definitiva anche la confisca dei beni elencati, ora nella piena disponibilità dello Stato. IN ALTO IL VIDEO

Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
Whatsapp
Redazione
Condividi con un amico